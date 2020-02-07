AK Partili Elitaş: Dursun Çiçek ile İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağız

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Elitaş, "6 kişi adına Dursun Çiçek ve İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

AK Partili Mustafa Elitaş, avukatların 6 kişi adına eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski CHP'li vekil Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Elitaş, "Gerekçe dilekçemizi hazırladık. Avukat arkadaşlarımız öğleden sonra hem Dursun Çiçek hem de İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacak. Biri iftira, birisi de hakaretten" dedi.

AK Partili Elitaş, "Parlamenter olan milletvekili arkadaşlarımızın bu işi düşünmesi gerekir. Parlamentoyu bombalayan bir terör örgütünü yeni gördük. Parlamentoyu susturmak için yapılan bir icraat olduğunun görünmesi gerekir" diye konuştu.

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması için 26 Haziran 2009'daki bir yasayı gündeme getiren Başbuğ, hükümet tarafından sert tepki görmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili vekillere "Parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız" çağrısında bulunmuştu.