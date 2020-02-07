'Çocuklarım aç' diyerek valilik önünde kendini yaktı

Hatay Valiliği önüne gelen bir kişi "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen A.Y.'ye yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. A.Y. tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Valiliği önünde, bir süredir işsiz olan A.Y isimli kişi “Çocuklarım aç” diyerek kendini yaktı. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen A.Y'ye yangın tüpleriyle polisler tarafından anında müdahale edildi.

Yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışan adam, polislerin uzun uğraşının ardından hayatta kalmayı başardı.

Körfez Gazete'nin haberine göre Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü de olay yerine gelerek, intihar girişiminde bulunan A.Y ile konuştu.

İntihar girişiminde bulunan ve son anda yangın tüplerinin müdahalesi ile kurtarılan A.Y isimli vatandaşa polisler su vererek yüzünü yıkadı. Zorla kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını belirtti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Y'nin tedavisini yaparken, üzerine yapışan elbiseleri de keserek çıkardı. İntihar girişiminde bulunan babanın Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Valilikten açıklama: Hayati tehlikesi bulunmuyor

Hatay Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur'

"Hatay Valiliği araç giriş kapısı önünde, 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 8.30’da kendine zarar verme amacıyla üzerine yanıcı madde dökerek, kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşımız, tüm ikna çabalarına rağmen eylemini gerçekleştirmiştir. Valilik personelinin müdahalesi ile yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir.

Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal Hizmetlerden Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur."