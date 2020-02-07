'Çocuklarım aç' diyerek valilik önünde kendini yaktı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Valiliği önünde, bir süredir işsiz olan A.Y isimli kişi “Çocuklarım aç” diyerek kendini yaktı. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen A.Y'ye yangın tüpleriyle polisler tarafından anında müdahale edildi.
Yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışan adam, polislerin uzun uğraşının ardından hayatta kalmayı başardı.
Körfez Gazete'nin haberine göre Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü de olay yerine gelerek, intihar girişiminde bulunan A.Y ile konuştu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Y'nin tedavisini yaparken, üzerine yapışan elbiseleri de keserek çıkardı. İntihar girişiminde bulunan babanın Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
Valilikten açıklama: Hayati tehlikesi bulunmuyor
Hatay Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur'
Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal Hizmetlerden Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur."
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