Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybeden askerin cenazesine katılan Erdoğan: Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak

Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir tarafta Van'daki bu hadise, bir diğer tarafta İdlib'de yaşadıklarımız, ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Zira biz biliyoruz ki şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak" dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi aradıkları sırada düşen ikinci çığ sonucu 27 yaşında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde ciddi felaketlerle mücadele ettiklerini söyledi.

Bir tarafta cephelerde savaşıldığını belirten Erdoğan, bir tarafta da çığ altında kalan kişilerin kurtarılması için çalışıldığını ifade etti.

İman gereği yaşanan acılar karşısında sabır gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cihan kardeşimin özellikle ve öncelikle ailesine Rabb'imden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Bu vesileyle şunu da söylemek durumundayım: Bir tarafta Van'daki bu hadise, bir diğer tarafta İdlib'de şu anda yaşadıklarımız, ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Zira biz biliyoruz ki şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler şehadete ürkerek, korkarak değil, tam aksine adeta sevgili Peygamberimizin 'Keşke ben de o makama ulaşsaydım' niyazında olduğu gibi, bu şekilde yürüyeceğiz. Şu anda biz Cihan kardeşimizi bu şekilde uğurluyoruz. Rabb'im sevgili Habibi'ne, Cihan kardeşimizi inşallah komşu eylesin. Tüm aileye ve milletimize başımız sağ olsun diyorum. Ordumuzun, tüm polis teşkilatımızın, jandarmamızın başı sağ olsun."

Erat'ın cenazesi daha sonra konulduğu top arabasıyla toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. Bu sırada Erdoğan ve beraberindekiler de aileyle birlikte yürüdü.