CNN Türk Genel Müdürü Yancı: CHP'liler programlarda görüşlerini özgürce ifade ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) dün resmi olarak açıkladığı CNN Türk'ü boykot kararının yankıları devam ederken kanalın Genel Müdürü Murat Yancı'dan açıklama geldi.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e açıklamalarda bulunan Yancı, kendilerinin tarafsız, objektif gazetecilik yaptıklarını ve CHP’lilerin kanallarında görüşlerini özgürce ifade ettiklerini söyledi.

Yancı, CHP’nin kendilerine karşı bilinçli şekilde olumsuz yayın yapıldığı suçlamalarını reddederek, CNN Türk olarak işlerini düzgün ve objektif bir şekilde, taraf olmadan yapmaya devam edeceklerini belirtti.