Sağlık Bakanı Koca: Çin'den her türlü hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici süre durdurma kararı aldık" açıklamasını yaptı. Koca, Çinden tahliye edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerde de koronavirüse rastlanmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelen Türkiye vatandaşlarının sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, Vuhan'dan getirilerek Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin ikinci numunelerin de negatif çıktığını açıkladı.

Çin'den her türlü canlı cansız hayvan ve hayvansal ürünler ve hayvansal yağların ithalatının durdurulduğunu behlirten Koca, şöyle devam etti:

"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliği'ne resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığı'nın izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik."