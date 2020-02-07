Diyarbakır Memur-Sen İl Başkanı gözaltına alındı

Aynı zamanda öğretmenevi müdürü olan Memiş'in yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Memiş hakkında daha önce, FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan 1 kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Memiş hakkında tecavüz iddiası da vardı

Twitter'da "Betül Gülçiçek" ismiyle açılan bir hesap, Yunus Memiş'in kendisini tecavüz etmekle suçladığına ilişkin Whatsapp yazışmalarını paylaşmıştı.

Söz konusu mesajlarda, "Seni benim elimden kim alacak, eğer o yanlışı yaparsan vallahi billahi seni öldürürüm. Sesimi kaydetmişsin telefona bak buradan bir daha söylüyorum eğer o konuşmalar bir yere sızarsa savcıya giderse yaşatmam seni. Ben elimi bile sürmem ama yapacak çok adam var etrafımda. Savcılıkta çok dostlarım var sana inanacaklarını mı sanıyorsun. Her zaman ki yere gel yarın gelmezsen biliyorsun olacakları” ifadeleri yer almıştı.