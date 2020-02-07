İGA'dan Ali Kıdık hakkında suç duyurusu

İGA CEO'su Kadri Samsunlu ve beraberindeki 21 üst düzey yönetici, avukatları aracılığıyla kendilerine karşı sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla Ali Kıdık hakkında suç durusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen suç duyurusu dilekçesinde, Kıdık'ın sosyal medya hesabı üzerinden yöneticiler hakkında iftiralarda bulunduğu belirtilirken, 'Hakaret' ve 'İftira' suçundan cezalandırılması istendi.

'iftira içeren bir iddia'

Suç duyurusunun ardından Çağlayan meydanında basın açıklaması yapan Avukat Ali Taşar, "Bugün İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın ve onun değerli yöneticilerimim vekili sıfatıyla buradayız. Dün sosyal medyada müvekkillerim hakkında ortaya atılan, son derece sorumsuz, asgari mantık kurallarına, insani değerlere aykırı, son derece çirkin, seviyesiz ima ve iftiralar içeren bir iddia ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldik" ifadelerini kullandı.

'Belge varsa Cumhuriyet Savcılarına teslim edilmelidir'

Taşar, "Töhmet altında bırakılmaya çalışılan müvekkillerim, başta İGA CEO'su sayın Kadri Samsunlu olmak üzere, İGA'nın üst düzey 21 yöneticisinin vekili sıfatıyla, tüm müvekkillerimin kişilik haklarına açık tecavüz niteliğindeki bu iftira sebebiyle suç duyurusundan bulunduk. Bu şahsın yapması gereken, sosyal medyada manipülasyon yapmak değil, iddialarıyla ilgili elinde her ne bilgi ve belge var ise, Cumhuriyet savcılarına ve adalete teslim etmektir. Aksi durumda, hem hukuki anlamda hem de kamuoyu vicdanında mahkum olacağına inancımız tamdır. Dolayısıyla kazanın üzerinden henüz 24 saat bile geçmemişken kazanın şekli ve sebepleri hakkında henüz bir ön rapor ve değerlendirme bile ortaya çıkmamışken, üstelik ne İstanbul Havalimanı kazanın mahalli, ne de İGA kazanın herhangi bir şekilde tarafı iken, müvekkillerimle kaza arasında bir bağ kurmaya çalışmasının ne anlama geldiğinin takdirini kamuoyuna bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

'Rüşvet çarkını bir-iki gün içinde belgeleri ile açıklayacağım'

Gazeteci Ali Kıdık, Sabiha Gökçen'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı üzerine derin oyunlar oynanıyor. Andolsun ki bildiklerimiz, söylediklerimizden çok fazla. İstanbul Havalimanı yöneticilerinin rüşvet çarkını bir-iki gün içinde belgeleri ile açıklayacağım. @igairport belgeler şu anda elimde. Devamını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.