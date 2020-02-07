Ankara'da Başkent Gaz'a yüksek fatura ve Kızılay protestosu

Evrensel'in haberine göre Büro-İş Sendikası üyeleri yüksek doğal gaz faturalarını ve Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden vergi kaçırdığı iddialarını tezek yakarak protesto etti. Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, "Sanki peteklerin üzerinde kuzu çevirme yapmış gibi yüksek doğal gaz faturaları dar gelirlinin tansiyonunu, kolesterolünü yükseltmekte, emekçileri kaz gibi yolmaktadır” dedi.

Ankara'da Ulus Meydanı'nda yapılan eylemde , "Tezek yakalım desek ya boka zam gelir ya ineğin g.... sayaç takarlar" dövizi taşındı. Eylem alanına soba ve tezek getirildi.

Burada konuşan Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Malumunuz kış mevsimindeyiz. Çalışan dar gelirli emekçilerin en büyük sorunu yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle ısınamamaktır. Son bir yılda dünyada doğal gaz fiyatları yüzde 50 gerilerken Türkiye’de doğal gaz fiyatlarına yüzde 53,8 oranında artış yapılması kamu emekçileri başta olmak üzere bütün dar gelirlilerin cebini yanmaktadır. Eskiden kira öder gibi ev sahibi olunuyordu şimdi kira öder gibi doğalgaz faturası ödüyoruz. Sanki peteklerin üzerinde kuzu çevirme yapmış gibi yüksek doğal gaz faturaları dar gelirlinin tansiyonunu, kolesterolünü yükseltmekte, emekçileri kaz gibi yolmaktadır” dedi.

Ayrıca Başkent Doğalgaz’ın Türk Kızılay’ı üzerinden Ensar Vakfına 7 milyon 925 bin dolar bağışladığını belirten Hamzaçebi, bağışlanan bu paranın aynen Ensar Vakfı üzerinden ABD’de bulunan Türken Vakfına aktarıldığını söyledi. Başkent Doğalgaz aracılığıyla halktan tahsil edilen paraların paravan olarak kullanılan Türk Kızılay’ı üzerinden karanlığı tescilli kişi ve kurumlara aktarılmasını kabul etmediklerini dile getiren Hamzaçebi, Kızılay'ın vergi kaçırmaya alet edilerek kirletildiğini ifade etti. Hamzaçebi, “Kızılay kıyakçı ya da kaçakçı bir kurum haline getirilemez. İnsanlara kan bulup hayat veren Kızılay’ımız bu basiretsiz yönetimle kan kaybediyor” dedi.

Açıklamanın ardından tezek yakılarak Başkent Gaz protesto edildi.

Halkevleri, faturaları Kızılay'a gönderdi

Ankara Halkevleri Kızıl’ay’ın vergi kaçakçılığına ortak olmasını doğal gaz faturalarını Kızılay’a posta yoluyla göndererek protesto etti. PTT Yenişehir şubesinden faturaların gönderilmesi sonrası yapılmak istenen basın açıklaması, polisin engelleme çabasına yapılan yürüyüşle birlikte gerçekleştirildi.