Çöp konteynerine attığı bebeğiyle birlikte koruma altına alınan 14 yaşındaki anne: Tecavüze uğradım

Edirne'nin Keşan ilçesinde, çöp konteynerine atılmış çanta içerisinde bulunan yeni doğmuş kız bebeği, evde doğum yaptığı belirlenen 14 yaşındaki annesi A.A. ve doğum sırasında yanında olduğu belirlenen ablası 16 yaşındaki M.A., devlet koruması altına alındı. A.A, tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını söyledi.

'Tecavüze uğradım'

Olay, dün, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evde oturan Nebahat Gümüş, pencereden dışarı baktığı sırada bir kişinin elindeki sarı renkli çantayı evinin önündeki çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden ağlama sesi duyan Gümüş, gidip çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yeni doğan bir kız bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bebeği bırakan kişinin, çöp konteynerine yaklaşık 100 metre mesafedeki apartmanda oturan A.A. oluğunu belirledi. Eve giden polis A.A.'nın evde yeni doğum yaptığını belirledi. A.A., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evde bulunan ablası M.A. da polis ekiplerince emniyete götürüldü.

A.A., polise verdiği ilk ifadede geçen yıl Tekirdağ'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını ve sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. A.A., daha sonra yetiştirme yurdundan ayrılarak, Keşan'da yaşayan anne ve ablasının yanına geldiğini kaydetti. Anne A.A.'nın Keşan Devlet Hastanesi kadın doğum servisinde, bebeğinin ise Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınarak tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bebek, Anne A.A. ve ablası M.A.'nın pazartesi günü taburcu edilerek, koruma altına alınacağı ve Edirne Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yurda yerleştirilecekleri kaydedildi.