Tuzla'da askeri alanda yangın çıktı

Tuzla'da askeri alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki askeri alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.

Yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.