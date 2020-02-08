Van'da bazı yollar tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Van Valiliği, kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama, akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla bazı bölgelerde yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van-Gürpınar kara yolunun Kurubaş Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisi ile Van-Çatak kara yolu yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesine karşı saat 22.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı."