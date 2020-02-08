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11:58 08 Şubat 2020
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    Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 3 yıldır belden aşağı kısmi felçli olup yatağa bağlı yaşadığı ileri sürülen 70 yaşındaki Kenan Gül, deprem anında panikle kendini dışarı atıp yürümeye başladığını söyledi.

    'Felçli adam Elazığ'daki depremde yürümeye başladı' iddiası

    © İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW930491
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    Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 3 yıldır belden aşağı kısmi felçli olup yatağa bağlı yaşadığı ileri sürülen 70 yaşındaki Kenan Gül, deprem anında panikle kendini dışarı atıp yürümeye başladığını söyledi.

    İHA’nın aktardığı iddiaya göre, rahatsızlığı nedeniyle belden aşağı kısmi felç geçiren ve son 3 yıldır yatağa bağlı yaşayan 70 yaşındaki Kenan Gül, deprem anında panikle kendini dışarı attı. Depremin büyük hasar oluşturduğu Kültür mahallesinde eşi ve iki kızı ile bir apartmanın bodrum katında oturan Gül, deprem anından ailesine kendisini bırakmasını söyledi.

    Kızları kapıdayken baba Gül, şiddetin artmasıyla bir anda yürüyerek dışarıya kadar çıktı. Şu anda eşi ve iki kızı ile birlikte kurulan çadır kentte kalan yaşlı adam, hem ailesi ile birlikte dışarıda yürümenin tadını çıkarıyor.

    ‘Anlık korkudan dolayı birden ayaklandım’

    Hastalığı hakkında bilgi vererek deprem anında yürümeye başladığını ileri süren Kenan Gül, “Benim hastalığım, belden aşağı tutmuyordu. Alt kısımları hissetmiyordum. Üç sene boyunca öyle çektim. Bu depremde de anlık korkudan dolayı birden ayaklandım ve baktım ki dış kapının önündeyim” dedi.

    Depremde 3 yıldır belden aşağı kısmi felçli olup yatağa bağlı yaşadığı ileri sürülen 70 yaşındaki Gül, deprem anında panikle kendini dışarı atıp yürümeye başladığını iddia etti.
    © İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW930491
    Depremde 3 yıldır belden aşağı kısmi felçli olup yatağa bağlı yaşadığı ileri sürülen 70 yaşındaki Gül, deprem anında panikle kendini dışarı atıp yürümeye başladığını iddia etti.

    ‘Depremin korkusundan mı artık Allah’tan mı ne artık bilmiyorum’

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    © AA /
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    “Yürüyemiyordum, depremin korkusundan mı artık Allah’tan mı ne artık bilmiyorum” diye devam eden Gül, “Deprem anında zaten kızlarıma kalkın siz gidin dedim. Onlar çıktı ama depremin şiddeti sonradan gelince demek ki ben de korktum dışarı çıktım. Üç yıl boyunca yatağa bağlıydım. İşte Allah’ın bir lütfu mu korkumdan mı birden kalkıp dışarıya kadar yürüdüm. Ondan sonra komşular gelip kollarımdan tutup dışarı çıkardılar” diye konuştu.

    Yürüdüğü için çok mutlu olduğunu da aktaran Gül, “Kültür Mahallesinde kirada oturuyorduk. Bizim evimiz yok. Gezmede de uzun vadeli yürüyemiyorum yolda durup dinleniyorum. Ancak şu an yürüyorum çok iyi. Öyle bir felaketi Allah düşmanımın başına vermesin. Benim düşmanım da olsa yürümesini isterim” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Kenan Gül, Felç, deprem, Elazığ
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