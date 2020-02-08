Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 2002-2019 yıllarında tren kazalarında 1678 kişi öldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2002 ile 2019 arasındaki süreçte tren kazalarında 1678 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diken'in haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hayatını kaybedenlerin sayısına ve iki tren kazasına ilişkin yazılı soru önergesine bakanlıktan yanıt geldi.

Yanıta göre 18 yılda trenden düşme, şahsa çarpma ve hemzemin geçitte meydana gelen kazalar dahil 1678 kişi hayatını kaybetti. Bu, yılda ortalama 93 kişinin tren kazalarında yaşamını yitirdiğine işaret ediyor.

'Dava ve inceleme sürüyor'

Yanıtta, 13 Aralık 2018’de Ankara’da meydana gelen ve dokuz kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren kazasının ardından Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Devlet Demiryolları personeli 10 kişi hakkında açılan davanın sürdüğü dile getirildi.

Alifuatpaşa-Eskişehir arasında 19 Eylül 2019’da kılavuz trenin raydan çıkmasına ilişkin soru önergesine verilen yanıtta ise idari soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Tanrıkulu’nun soruları şöyle:

© Fotoğraf : Tanrıkulu’nun soruları