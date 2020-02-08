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14:30 08 Şubat 2020
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    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

    Yargıtay siyasi partilerin üye sayısını güncelledi

    © AA / Arşiv
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    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarıyla ilgili verileri güncellendi. AK Parti'nin üye sayısı 50 günde 15 bin 692 kişi azaldı. Cumhur İttifakı ortağı MHP üye sayısını 10 binin üzerinde artırırken İYİ Parti'nin üye sayısı 42 bin 533, CHP'nin üye sayısı 4 bin 230, HDP'nin üye sayısı 412 arttı.

    Siyasi partilerin sicilini tutan, denetleyen ve faaliyetlerini takip eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını 4 Şubat itibariyle güncelledi.

    Duvar'ın haberine göre, 16 Aralık 2019 tarihinin ardından geçen 50 günde 10 milyon 211 bin 596 üyesi bulunan AK Parti’nin üye sayısı 15 bin 692 kişi azalarak 10 milyon 195 bin 904 olarak kayıtlara geçti.

    Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) üye sayısı ise geçen bu süreçte arttı. Son açıklanan verilere göre, 468 bin 585 bin üyesi bulunan MHP’nin 4 Şubat itibariyle üye sayısı 10 bin 614 artarak 479 bin 199’a yükseldi.

    İYİ Parti'ye 42 bin yeni üye

    2020 yılı sonunda 400 bin üye hedefiyle kampanya yürüten İYİ Parti, geçen 19 günde üye sayısını 42 bin 533 artırarak 266 bin 440 kişiye ulaştı.

    Muhalefette üye sayısını arttıran partiler arasında yer alan CHP 4 bin 230 üye artışıyla toplam üye sayısını 1 milyon 257 bin 753’e ulaştırırken HDP ise 412 üye artışıyla 39 bin 334’e üyeye ulaştı.

    15 partinin üyesi yok

    Aralık 2019 itibariyle kuruluşu resmileşen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi ocak ayı başında üye kayıt başvurularını almaya başladı. Ancak Gelecek Partisi’nin üyeleri henüz sisteme işlenmedi. Başsavcılığın verilerine göre hiç üyesi bulunmayan diğer siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

    “Anadolu Birliği Partisi, AS Parti, Ayyıldız Partisi, Demokratik Genç Parti, Engelsiz Türkiye Partisi, Gelecek Partisi, Genç Anadolu Partisi, İşçi Demokrasi Partisi, Kadın Partisi, Milli Mücadele Partisi, Ötüken Birliği Partisi, Sağduyu Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi, Türk ve Dünya Birliği Partisi ve Yeni Dünya Partisi”

    Yeniden Refah Partisi 50 bin barajını geçti

    Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi’nin üye sayısı da dikkat çekti. Kasım 2018’de kurulan parti geride kalan yaklaşık bir buçuk yılda üye sayısını 57 bin 175’e çıkardı.

     

     

    Etiketler:
    Gelecek Partisi, Üyelik, İYİ Parti, MHP, CHP, AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
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