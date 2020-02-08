Kayıt
15:00 08 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu

    TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan uçak kazası açıklaması: Çok ciddi soruşturma yapılması lazım, yapılacağına eminim

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104135/86/1041358640.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002081041358750-tbb-baskani-feyzioglundan-ucak-kazasi-aciklamasi-cok-ciddi-sorusturma-yapilmasi-lazim-yapilacagina/

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul'da uçağın pistten çıkmasına ilişkin, "Çok ciddi soruşturma yapılması lazım, yapılacağına eminim. Kule mi, pilot mu, şirket mi, yoksa hepsi birden mi sorumlu? Bunun üstüne muhakkak suretle gidilmesi lazım" dedi.

    Feyzioğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "CMK Uygulamaları" konulu eğitim semineri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda çok acılar yaşandığını belirterek, milli birlik içinde bunların aşılacağına inandığını söyledi.

    Elazığ depremiyle kahrolduklarını dile getiren Feyzioğlu, "Düzenli, örgütlü, güzel bir kurtarma çalışması yapıldı. Allah tüm arama kurtarma faaliyetine katılanlardan razı olsun ama Elazığ bize başka bir şey öğretti. Doğrudan Elazığ merkezini vurmayan bir depremde bu kadar çok bina yıkılıp, bu kadar can kaybı oluyorsa, deprem bölgesindeki ülkemizde doğrudan şehir merkezini vuran bir depremde başımıza ne geleceğini gösterdi" ifadesini kullandı.

    ‘Kule mi, pilot mu, şirket mi, yoksa hepsi birden mi sorumlu?’

    İstanbul'da yaşanan uçak kazasının da ucuz atlatıldığını anlatan Feyzioğlu, şöyle devam etti:

    © DHA /
    Feyzioğlu: Yapılanın filanca siyasi partiye yarayıp yaramadığı değil milletin hayrına olup olmadığı beni ilgilendiriyor
    "Ama bir daha ucuz atlatılır mı? Çok ciddi soruşturma yapılması lazım, yapılacağına eminim. Kule mi, pilot mu, şirket mi, yoksa hepsi birden mi sorumlu? Bunun üstüne muhakkak suretle gidilmesi lazım. Pilotlar pas geçmesi gerekirken pas geçmediler mi? Hesaplamalara aykırı olmasına rağmen arka rüzgar vesaire, onları inmeye zorlayan neydi? Yakıt tasarrufu yapma zorunluluğu muydu? Performans değerlendirmesi miydi? Yoksa tamamen yanlış bir insani değerlendirme miydi? Bilgisayar hatası mıydı? Tüm bunları çözmemiz lazım ki bir daha olmasın."

    Feyzioğlu, tanıştığı bir polisin babasıyla konuştuğunu ve bu sabah ona kahvaltıya gittiğini aktararak, "Hayatımda oturduğum en şahane sofraydı. Çünkü ailenin sofrasıydı. Bana evlerini açtıkları için teşekkür ediyorum. Sofrada dostluk, candanlık, sevgi, hoşgörü vardı. Oradan verdiği mesajı sizin aracılığınızla tüm Türkiye'ye söylemek istiyorum. Bu ülkenin fedakarca çalışan kamu avukatları, polisleri, sağlıkçıları, öğretmenleri ek gösterge bekliyor. Mesaisiz çalışırlar, bayram tatilsiz çalışırlar" diye konuştu.

    ‘Her seferinde cezaları artıralım değil’

    Ceren Özdemir'in ailesini de ziyaret ettiğini dile getiren Feyzioğlu, "Sağlam duruyorlar. Onların mesajı şu, biz kızımızı kaybettik, başka evlatlar gitmesin. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Milli bir seferberlik. Her seferinde cezaları artıralım değil. İşte en ağır cezayı aldı. Ruh hastası, buna idam da deseniz, bunu işleyecek. O zaman ıslah olmadan onu tahliye eden sistemi sorgulamamız ve bir daha ıslah etmeden insanları veya mahkumları açık cezaevine, oradan denetimli serbestlikle sokağa salmamanın yolunu bulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘İnfaz sisteminde hesaplama yanlış’

    © AA / Hayati Akçay
    Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
    Hapishanelerin çok kalabalık olduğuna işaret eden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

    "İnfaz sisteminde hesaplama yanlış. Herkesten peşin bir yıl, bazılarından 2 yıl düşüldüğünde, bazıları içeri bir gün bile girmiyor, bazıları da girdi mi çıkamıyor. Sonuçta ne oluyor? Toplumda cezasızlık algısı birikiyor ama cezaevlerinde de ranzalarda üç vardiya yatılıyor. Demek ki böyle durup durup geçici aflar ya da infaz indirimleri yerine kalıcı bir infaz reformuna ihtiyaç var ama kalıcı infaz reformunu da yaparken cezaevlerini rahatlatmamız gerekiyor. Bu çerçevede bir defaya ve inşallah son defaya mahsus olmak üzere infaz indirimi gelir. Zaten büyük bir beklenti var. Bunu isteme sebebim, içeride kalan ve Ceren'ciğimizin katili gibi insanların ıslah olup olmadığını denetleyebilecek bir sayıya düşürmemiz lazım cezaevlerini. Yani bu sistemden gerçekten ıslah olmamışlar yararlanıyor. Vahşi duygularına gem vuramayanlar yararlanıyor. Daha da azılı suçlu olanlar yararlanıyor. Bunu önleyebilmek için bir kere bunu azaltmamız lazım." 

    'Mükerrer suçları kapsam dışı bırakma noktasında bir çekincem var'

    Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı ve özellikle Meclis'e önerisi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bazı suçları kapsam dışı bırakacaklar, gerekir fakat mükerrer suçları kapsam dışı bırakma noktasında bir çekincem var. O da her mükerrer suçluyu, yani daha önce sabıkası olan herkesi kapsam dışı bırakacaklarsa arzu ettiğimiz sayılara ulaşılmayacak. Onun yerine kapsam dışı bırakılan suçlardan daha önce mahkum olanları kapsam dışı bıraksalar. Mesela uyuşturucu suçunu işleyeni, bir daha uyuşturucu suçu işlediyse salmasalar, kasten adam öldürene indirim uygulanmasa... İşte bu zaten daha etkili bir çözüm olur. Cezaevleri, aileler infaz indirimi bekliyor. Bizler de sistemi yakından bilenler, infazda reform bekliyoruz."

    TBB Başkanı Feyzioğlu, bir taraftan da genç meslektaşlarını en iyi şekilde mesleğe hazırlama görevleri bulunduğuna dikkati çekerek, bu imkanı verdiği için Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz'a teşekkür etti.

    İlgili konular:

    TBB Başkanı Feyzioğlu: 3. havalimanının adı Mustafa Kemal Atatürk olmalı
    TBB Başkanı Feyzioğlu: Hukuk fakültesini bitirenlere baraj sınavı geliyor
    TBB Başkanı Aydın: İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz
    Etiketler:
    Ceren Özdemir, Elazığ, Metin Feyzioğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı.
    Erzurum esnafı doğal afetlerden sonra doğaya 2001 ekmek bıraktı: 'Hayvanlara huzur vermeyen toplum huzur bulamaz'
    Karikatür
    Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 172 kişilik yolcu uçağını kalkan yaptı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet