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15:00 08 Şubat 2020
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    Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış

    Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış

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    Türkiye
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    Yalova Belediyesi'nde muhasebe çalışan R.E.'nin yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 1 milyon TL'nin üzerinde parayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Ayrıca R.E.'nin, kısa zaman önce yaklaşık 1 milyon TL değerinde villa aldığı öğrenildi.

    Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E., 3 gün önce öğle molasına çıktı. Belediyenin karşısındaki otoparka park ettiği aracına binen R.E., kayıplara karıştı. R.E.'ye cep telefonu numarasından da ulaşamayan Yalova Belediyesi yetkilileri, belediyenin banka hesaplarını inceledi. İncelemede, R.E.'nin bir paravan inşaat şirketi kurduğu ve bu şirketin hesabına para aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine tüm muhasebe kayıtlarını incelemeye alan Yalova Belediyesi yetkilileri R.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalova Belediyesi'nce, İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilerek soruşturma derinleştirildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş da açığa alındı.

    Muhittin Böcek
    © Fotoğraf : DHA
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    1 milyon TL değerinde villa almış

    İncelemede R.E.'nin 8-9 ay önce Yalova merkezde 1 milyon TL değerinde villa aldığı ortaya çıktı. Evin, banka kredisi kullanılarak alındığı iddia edildi. R.E.'nin almış olduğu ev, drone ile havadan görüntülendi. Ayrıca R.E.'nin, kiraya verdiği bir taksisinin de olduğu öğrenildi.

    Yalova Belediyesi'nden açıklama

    Olayla ilgili Yalova Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı R.E. tarafından muhasebe kayıtlarında yapılan usulsüz işlemlerin tespiti sonrasında başlayan sürecin kamuoyuna yansımasıyla birlikte asılsız birtakım iddialarda beraberinde gündeme gelmeye başladı. Bu asılsız iddialar ve telaffuz edilen abartılı rakamlar üzerine tarafımızca açıklama yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. 20 yılın üzerinde bir zamandır belediyemizde kadrolu işçi olarak aynı departmanda görev yapmakta olan R.E.'nin muhasebe kayıtlarında yapmış olduğu durum tarafımızca tespit edildikten sonra Belediye Başkanlığınca gerekli tüm işlemler ivedilikle yapılmaya başlanmıştır. Durumun tam olarak tespiti ve adli mercilere aktarılması amacıyla ilk olarak idari soruşturma başlatılmış olup, konuyla ilgili Hukuk İşleri Müdürü muhakkik olarak tayin edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde Belediye Başkanlığımızın talimatıyla 06.02.2020 tarihinde Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat edilmiştir. Emniyet güçlerine yapılan başvurunun hemen ardından 07.02.2020 tarihinde ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturmanın daha sağlıklı olarak ilerlemesi için Mali Hizmetler Müdürü açığa alınmıştır. Tüm bu işlemlerin yanı sıra kayıtların daha titiz ve kapsamlı incelenmesi için Yalova Valiliği/Yalova Defterdarlığı’ndan denetmen talep edilmiştir. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı’ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilmiştir. Olayın bundan sonra ki süreci emniyet güçlerinin ve adli makamların kontrolünde devam edecektir. Personelin gerçekleştirdiği münferit olayda belediyemizi ve Başkanlık makamını hedef gösteren mesnetsiz haber ve yorumlar içinde gerekli adli işlemlerin yapılacağını bildiririz."

    Etiketler:
    Villa, Yalova
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