Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir." dedi.

"Her alanda olduğu gibi sporda da tesisleşme devrimi gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor alanında yapılan yatırımları ilişkin, "Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz"

Herkesimin spor yapabilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

"Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz"

Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporculara inandığını ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz".

"Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak" dedi.