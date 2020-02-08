DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Akıncı'ya istifa çağrısı

Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sözleri sarf edebilen birinin öncelikle Türk olması ihtimali tartışmaya açıktır. 1974 yılında yapılan Barış Harekatı ile özgürlüğü ve kimliği güvenceye kavuşan gerçek Kıbrıs Türklerinin lideri böyle biri olamaz. Derhal istifa etmesi en hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri sarfedebilen birinin öncelikle TÜRK olması ihtimali tartışmaya açıktır. 1974 yılında yapılan BARIŞ HAREKÂTI ile özgürlüğü ve kimliği güvenceye kavuşan gerçek Kıbrıs Türkleri'nin lideri böyle biri olamaz. DERHAL İSTİFA etmesi en hayırlısı olur. https://t.co/9kY4HtMjWW — Önder Aksakal (@OnderAksakal) February 8, 2020

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