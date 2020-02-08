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19:40 08 Şubat 2020
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    Mersin Ticaret Borsasınca 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla kentteki bir otelde program düzenlendi. Programa katılan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, konuşma yaptı.

    TMO Genel Müdürü Güldal: Stoklarımızda fazlasıyla nohut ve mercimek var

    © AA / Sezgin Pancar
    Türkiye
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    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Bakliyatta özendirici, sürdürülebilir bir fiyat politikasını belirledik ve 2018-2019 yıllarında ciddi miktarda bakliyatı üreticilerden aldık. Stoklarımızda yeterli miktarda, fazlasıyla, bakliyat ürünlerinden nohut ve mercimek var" dedi.

    Güldal, Mersin Ticaret Borsasınca 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen programda, günün ilan edilme sürecinde Mersin'in büyük katkılar yaptığını söyledi.

    TMO'nun görev alanına bakliyatın girmesiyle, ürünlerin üretiminden, ticaretine kadar tüm süreçleri yakından takip etmeye başladıklarını belirten Güldal, bakliyatın, ana vatanı Anadolu olan çok değerli bir bitkisel ürün niteliği taşıdığını vurguladı.

    Güldal, geçmiş dönemlerde bakliyat ekim alanlarında gerilemenin olduğunu ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, bakliyat alanlarındaki gerilemeyi fark etmesi üzerine 2017 yılında çok ciddi bir adım attı. 300 lira olan tarımsal desteği bir anda 500 liraya çıkarttı. Mazot, gübre ve diğer desteklerle beraber bakliyat ürünü üreten çiftçilerimizin dönüm başı aldığı destek miktarı 800-850 liraya ulaştı." dedi.

    Desteklerle birlikte bakliyat üretiminde önemli artışlar kaydedildiğini işaret eden Güldal, şöyle konuştu:

    "Türkiye olarak biz bakliyat üretimini yapabiliyoruz, yapabiliriz. Ancak üreticinin karşılığını, değerini alması lazım. Bu noktada TMO olarak görev verildikten sonra bakliyatta özendirici, sürdürülebilir bir fiyat politikasını belirledik ve 2018-2019 yıllarında ciddi miktarda bakliyatı üreticilerden aldık. Stoklarımızda yeterli miktarda, fazlasıyla, bakliyat ürünlerinden nohut ve mercimek var."

    Güldal, kırmızı mercimek ve kuru fasulyedeki ivmenin yeterli olmadığını fark ettiklerini vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO olarak bu iki ürün için pozitif ayrımcılık yapacaklarını aktardı.

    Kırmızı mercimek ve kuru fasulyeye pozitif ayrımcılık

    Nohut ve mercimekte ekimlerin artması ve rekoltenin fazlalığına bağlı olarak güçlü bir stokları olduğunu kaydeden Güldal, “Ancak, kırmızı mercimekte ve kuru fasulyede bu ivmenin yeterli olmadığını fark ettik. Bundan sonra hem bakanlığımız hem de TMO olarak nohut ve yeşil mercimekten ziyade kırmızı mercimek ve kuru fasulyeye pozitif ayrımcılık yapacağız. Onların üretimini de artırmak için ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

    'Nohutta net ihracatçıyız'

    Bakliyat ürünlerinin fiyatlarının anormal şekilde arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:

    "Televizyonlarda nohut fiyatları için 11-18 liralardan bahsedildi. Arkadaşlarımızdan araştırılmasını istedim. Hangi markette, nerede var bu fiyatlar? Yok böyle bir şey. TMO olarak biz, 3-4 liradan toptan satıyoruz. Perakende de kalitesi ve boyuna göre değerlendirilen ürünleri 4 ila 6,5 liradan satıyoruz. İsteyen 'ePttAVM'ye girsin sipariş versin, kargoyla da evine gelir. Ulusal zincirlere baktık, 6,5 ila 7,5 lira arasında. Bu manipülasyon neden yapıldı anlamak mümkün değil. İnsanların kafalarını karıştırmaya, tüketilen gıda maddelerinin fiyatlarıyla ilgili spekülasyon yapmaya kimsenin hakkının olmadığını ifade ediyorum. Bakliyat gibi tüketilecek en değerli protein ham maddesinin, Türkiye'de en uygun koşullarda satıldığının ve sofralara ulaştığının bir kez daha altını çizmek istiyorum. "

    Güldal, üretilen ürünlerin hem iç piyasaya sunulduğunu hem de ihraç edildiğini ifade ederek, "Kamuoyunda, basında zaman zaman nohut ithalatına yönelik haberler oluyor. Nohutta net ihracatçıyız. 2018-2019 yıllarında net ihracatçı konuma gelmiş durumdayız. İnşallah kuru fasulye ve kırmızı mercimekte de yeni yol haritalarıyla bu başarı yakalanacaktır." dedi.

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    Etiketler:
    bakliyat, mercimek, Nohut, Ahmet Güldal, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), TMO, Türkiye
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