BAE'de koronavirüs vakası 7’ye yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, BAE’de 2 kişi de daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısını 7’ye yükseldiği belirtildi.

Vakaların ülkede süren periyodik taramaları sonucu tespit edildiği belirtildi. Ayrıca teşhis konulan hastaların durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözlem altında oldukları belirtildi.

The UAE Ministry of Health and Prevention, MoHAP, announced today two new cases of coronavirus, bringing the total number of cases to seven in the country.#mohap_uae #coronavirus pic.twitter.com/y8C7MC16xA — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) February 8, 2020

​Ayrıca bakanlık, tüm önleyici tedbirlerin alındığını ve BAE vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında ülkedeki tüm departmanlar ve ilgili makamların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.