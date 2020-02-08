Rus heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasları tamamlandı: Toplantı 3 saat sürdü

İdlib başta olmak üzere Suriye gündemiyle toplanan Türk ve Rus heyetleri, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Dışişlerindeki toplantı 3 saat sürdü.

Ankara bugün önemli bir randevuya ev sahipliği yaptı. İdlib'de son dönemde yaşanılanları konuşmak ve Rusya-Türkiye arasındaki koordinasyonu artırmak amacıyla Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmelerde bulunan Rus heyetin temasları sona erdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in başkanlık ettiği heyet Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. Heyetlerde iki ülkenin savunma bakanlığından üst düzey isimler de yer aldı. Heyetler arası görüşme üç saat sürdü.

Bakanlıktaki görüşmede Türkiye tarafı bir an önce bölgede ateşkes sağlanmasına dönük beklentisini bir kez daha dile getirildi. Görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki gözlem noktalarına ya da unsurlarına dönük saldırılarda misliyle karşılık verileceği de vurgulandı.