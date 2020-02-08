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19:40 08 Şubat 2020
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    Atilla Ödünç

    AK Partili Ödünç'ten milletvekillerine ringde boks önerisi

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    Sporun birçok dalına ilgi duyan, haftanın iki günü boks yapan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, stres atmak isteyen ve TBMM Genel Kurulu'nda kargaşaya sebebiyet vermek istemeyen milletvekillerine boks yapma tavsiyesinde bulundu. Ödünç, "Boksla uğraşmak, TBMM Genel Kurulunda daha sakin davranmamı sağlıyor" dedi.

    Sporun birçok dalıyla ilgilenen Ödünç, Ankara Ümitköy'deki bir spor kompleksinde yaptığı boks antremanından sonra AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

    Uzak Doğu dövüş sporlarıyla ilgilendiğini, son bir yıldır da Milli Boksör Çetin Güneş'in refakatinde haftanın iki günü boks yaptığını belirten Ödünç, "Spor bağımlılık oluşturuyor, yaptıkça alışıyor ve daha sonra bırakamıyorsunuz. Gençlerimiz ve çocuklarımız spor yapsın. İyi bir sporcu olmak için değil, iyi bir vücuda sahip olmak ve zinde kalmak için spor yapsınlar. Bu yüzyılın vebası olan uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan korunmak için sporla ilgilensinler. Sadece boks değil, her türlü sporu yapsınlar" diye konuştu.

    Yaklaşık 17 yıldır siyasetin içinde bulunduğunu anlatan Ödünç, sporun TBMM'deki çalışmalarına ve siyaset yapmasına engel olmadığını belirtti.

    ‘Siyasetçilerin sürekli zaman sorunu vardır, bu sorun bitmez’

    Spora zaman ayırmak için çaba harcanması gerektiğini ifade eden Ödünç, "Siyasetçilerin sürekli zaman sorunu vardır, bu sorun bitmez. Spor, boş zamanlarda yapılacak bir konu değildir. Spora zaman ayıracaksınız. Sabah yüzme veya akşam boks yapacaksanız bunun için zaman ayıracak, boş zaman oluşturacaksınız" dedi.

    Meclisteki yasama çalışmalarının daha çok öğleden sonra başladığını vurgulayan Ödünç, sabah erken saatte kalkarak yüzdüğünü, akşamları ise Meclis'teki çalışma durumuna göre boks yaptığını belirtti.

    ‘Ringlerde stres atalım’

    Ödünç, TBMM Genel Kurulu’nda zaman zaman gergin anların yaşandığına değinerek, şunları söyledi:

    TBMM
    © AA / Erçin Top
    TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında kavga çıktı
    "Milletimizin bize verdiği görev ve sorumluluklar var. Bundan dolayı kendim de dahil olmak üzere tüm milletvekili arkadaşlarımın şiddetten uzak duracağına inanıyorum. Onlara tavsiyem, stres atmak istiyorlarsa Meclis Genel Kurulu’nda değil, gelsinler ringlerde birlikte çalışarak stres atalım. Boksla uğraşmak, TBMM Genel Kurulunda daha sakin davranmamı sağlıyor. Meclis Genel Kurulunda zaman zaman sinirler geriliyor ve istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Tüm milletvekili arkadaşlarıma diyorum ki Genel Kurulda bir kargaşaya sebebiyet vermemek için gelsinler dostane bir şekilde boks sporu yapsınlar. İktidarı ve muhalefetiyle tüm milletvekili arkadaşlarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığımızın açtığı spor salonlarına davet ediyorum."

    Sporun insanları şiddetten uzaklaştırdığını, sporla uğraşanların adli vakalara karışmadığının görüldüğünü kaydeden Ödünç, sadece milletvekillerinin değil, gençlerin, çocukların, orta yaşlıların ve kendisini genç hisseden herkesin boks veya sporun başka bir dalıyla uğraşması gerektiğini ifade etti.

    ‘Odam terapi merkezi gibi’

    Atilla Ödünç, boks başta olmak üzere, futbol, tenis, okçuluk ve yüzme gibi sporları hayatından eksik etmediğini bu nedenle de ilgilendiği spor dallarına ait malzemeleri Meclis'teki odasında da bulundurduğunu belirtti.

    © DHA /
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    Kendisini ziyaret eden insanları spora teşvik etmek için spor malzemelerini sergilediğini vurgulayan Ödünç, "TBMM, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin en önemli simgelerinden biri. İnsanlar buraya gelirken en ciddi kıyafetleriyle geliyor. Ziyaretime gelen vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin kendilerini rahat hissetmelerini istiyorum. Bu nedenle odamda sadece spor malzemelerine değil, kanarya ve muhabbet kuşu ile akvaryum ve saksı çiçeklerine de yer ayırdım. Buradaki algıyı soft hale getirmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    Odasının bir terapi merkezi gibi olduğunu ifade eden Ödünç, "Biz 83 milyon insanın vekili durumundayız. Vatandaşımız buraya kadar geliyorsa bir derdi ve sıkıntısı olduğu içindir. Gelen vatandaşlarımız sorununu anlatırken rahat da etsin. Kahvesini içerken kanarya ve muhabbet kuşunun sesleriyle birlikte sohbetimiz yapıyoruz" dedi.

    Ödünç, kendisini ziyaret eden milletvekili arkadaşları ve vatandaşların odasındaki manzarayı gördüklerinde aralarında keyifli diyaloglar geçtiğini, amacının herkesi spora özendirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Atilla Ödünç, TBMM, Bursa, AK Parti
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