Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için destek kampanyası

Kadir ortaokuldan öğrencim.Onun ne kadar güzel bir çocuk olduğuna bizler şahidiz.Yaşadığı bu talihsiz olay da onun kalbinin güzelliğinden, duyarsız kalamayışından.Bizler de onun hayallerine,geleceğine duyarsız kalmayalım.#kadiricinadalet #kadirleryanmasın pic.twitter.com/d8bFIobEjG