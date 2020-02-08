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22:41 08 Şubat 2020
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    Şeyma Yıldız

    Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız’ın annesi konuştu: Benim yavrumu öldürdü, ama katil değil o

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    Türkiye
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    Ankara'da babası tarafından 'sevgilisi' olduğu için öldürülen Şeyma Yıldız'ın annesi Emine Yıldız, "Benim 'canım' dediğim, canımı aldı. Benim eşim böyle bir adam değil, kötü bir adam değil, benim çocuğum da kocam da çok temiz insandı. Benim kocam hastaydı, Şeyma'ya 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" dedi.

    Seyyar bal satıcısı Harun Yıldız, önceki gün akşam erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını hafif ticari aracına bindirip, Kargın Mahallesi'ne götürdü ve tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Harun Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

    'Canım dediğim canımı aldı, kızı çok kıymetliydi'

    4 çocuğundan tek kızını kaybeden, eşi de cezaevine giren Emine Yıldız, evde taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Emine Yıldız, acı dolu olduğunu söyleyerek, "Benim en kıymetlim, yavrum gitti. Benim 'canım' dediğim, canımı aldı. Benim eşim böyle bir adam değil, kötü bir adam değil, 28 senelik hayat arkadaşım, yavrularımıza da bana da kıymaz. Bize bir gün bile sesini yükseltmedi. Onun kızı çok kıymetliydi. Benim çocuğum da kocam da çok temiz insandı" dedi.

    ​Eşinin 16 senedir panik atak hastası olduğunu anlatan Emine Yıldız, şöyle konuştu:

    "Dışarda ilaçlarını almıyormuş. 3- 4 gün olmuştu geleli, bir sıkıntısı vardı sordum, 'Neyin var?' diye, 'benim derdimi bilme' dedi. Ben şeker hastasıyım, benim sekerim çıkar diye bana bir şey demezdi. 'Sen canını sıkma' derdi bana. O gün doktora gitmesini söyledim. 'Panik atak beni bunaltıyor, bu ara sabahlara kadar uyutmuyor' dedi. Eşimi kimse kötü bilmesin. Benim kocam dışarıdaki köpeği görse alır eve gelirdi, 'bu yaralı, yemek verelim' derdi. Kimseye kızmazdı, kendi yavrusuna mı kıyacak o? Benim komşularım bize gelirdi, eşim kötü olsaydı kim gelirdi bize?"

    'Benim kocam kötü biri değil'

    Emine Yıldız, eşine 'cani baba', 'cani koca' denilmemesini isteyerek, "Kötü biri olsa eşim, 'Kötü bir adam çeksin ne hali varsa görsün' derdim; ama değil, kötü biri değil. Benim yavrumu öldürdü; ama katil değil o, iyileşsin gelsin. Ben kıyamam eşime, benim kocam hastaydı. Kızına 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Yavrularının hiçbirine kıyamazdı. Benim canımı aldı; ama kötü biri değildi. Ne yapayım kaderim buymuş Allah’tan geldi. Evladını toprağa veren anne ertesi gün, öldüren kocasına böyle bir şey demez. Ama benim kocam kötü biri değil. Bunu bilin. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" dedi.

    Ağabey İlhami Yıldız: Bir video izlemiş, oradaki kızı Şeyma'ya benzetmiş

    Şeyma Yıldız'ın ağabeyi İlhami Yıldız da babasının hastalığı nedeniyle böyle bir şey yaptığını ileri sürerek, "Benim babam çocuklarına çok şefkatli biriydi. Hiçbirimize 'öf' bile demedi babam. Babam gurbete gider, gitmeden Şeyma’nın yanına yatar, yarım saat sonra işine giderdi. Şeyma’yla çok konuşurdu, birbirilerine çok düşkündüler. Babamın 15 yıldan fazladır panik atak rahatsızlığı vardı. Biz önce Orta ilçesinde oturuyorduk, o zamanlar ilaçlarını kullanıyordu. Birkaç yıldır Çubuk'tayız. Son zamanlarda ilaçlarını kullanmıyordu. Panik atak ilerlemiş. Geçen hafta da bir video izlemiş. Oradaki kızı Şeyma’ya benzetmiş. Kafasında kurmuş bir şeyler. Kimseye bir şey demedi. Bu olayı bilinçli olarak yapacak biri değil. Kendi yavrularına değil düşmanına bile kıyamaz. Köyümüzde herkese sorun, bir kişi 'kötü' demez babama" diye konuştu.

    İlhami Yıldız, babasının hastalığının ilerlediğini söyleyerek "Hastalığı artık şizofreniye çevirmeye başlamış. Karakoldaki ilk ifadeleri de onu gösteriyor. Ne yaptığını ne söylediğini bilemiyor. Şeyma’ya yaptığının bir gün sonra farkına varmış. Hastalığı ilerlemiş. İlaçlarını kullanmadığının farkına varamadık. Uzun zamandır kullanmamış ilaçlarını. Beni günde bir kere arıyorsa Şeyma’yı on kere arardı, ‘ne yapıyorsun, nasılsın’ diye. Çok üstüne düşerdi. Şeyma, bir erkek arkadaşı olduğunu önceden babama söylemiş. 'Tamam kızım getir tanışalım' demiş. Sonra Şeyma, ayrıldığını da söylemiş, babam da 'olur kızım' demiş. Şakasına ‘getirecektin tanışacaktık’ falan demiş. Her şey çok normaldi" dedi.

    'Seni biraz arabayla gezdireyim' diyerek kandırdı

    Okul çıkışına giden Harun Yıldız, kızı Şeyma’yı “Gel seni biraz arabayla gezdireyim” diyerek kandırdı. Yolda kızıyla tartışan Yıldız, Şeyma’yı erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle katledip yol kenarına attı.

    Ankara Çubuk’a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Otopsi yapılmak üzere Yıldız’ın cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili de çalışma başlatıldı.

    Polis, cinayet araştırması başlatırken, yakalanacağını anlayan Şeyma’nın babası Harun Yıldız, gece saatlerinde Çubuk Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Baba Harun Yıldız, kızını öldürdüğünü itiraf ederken, cinayette kullandığı ruhsatlı tabancasını da polise teslim etti.

    İfadesinde 'İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm' dedi

    Seyyar bal satıcısı olan Yıldız ilk ifadesinde, “İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı olduğunu da öğrenince tartışmaya başladık. Erkeklerle gezmemesi için uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim, arabada bulunan tabanca ile vurdum. Öldüğünü görünce de korkup, yol kenarına bıraktım. Sonra kızımın cesedinin bulunduğu, polisin olayı araştırdığı ve beni aradığını öğrenince gelip teslim oldum” dediği öğrenildi.

    Şeyma’nın babasına çok bağlı olduğu, babasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafların altına “Kahramanım” notuyla paylaştığı kaydedildi.

    Adli Tıp'ta yapılan ilk incelemede Şeyma'ya iki kurşun isabet ettiği birisinin göğüs boşluğuna diğerinin ise sırt bölgesinden girişi olduğu belirlendi. Cani babanın araç içinde kızına bir el ateş ettikten sonra Şeyma'nın kaçmaya çalıştığı, o sırada ikinci defa ateş ederek sırtından vurduğu düşünülüyor.

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