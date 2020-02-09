Kılıçdaroğlu: Nasıl oldu da kendini yakan bir vatandaşa karşı bu kadar kayıtsız kalabildik?

CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi başladı. Delegeler, sabah erken saatlerden itibaren kongrenin yapılacağı Haliç Kongre Merkezi'ne gelmeye başladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, kongrenin sloganı 'İstanbul'dan Türkiye'ye Tek Yön İktidar' olarak belirledi.

Kongre için merkezin açık hava etkinlik alanında 6 bin kişi kapasiteye sahip dev kompleks kuruldu. Katılımcılar, bu komplekste ağırlanıyor.

Kongreye, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da katılıyor. Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday olduğu kongrede, 677 delege oy kullanacak.

Kongrede bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

- Sorunları iyi belirleyeceğiz ki geleceği onun üzerine inşa edebilelim. Türkiye’nin 5 temel sorunu vardır. Önce sorunları dile getireceğiz ardından sorunları dile getireceğiz. Sorunların birincisi demokrasi. Demokrasi dediğimiz olguyu kendi iş dünyamızda da oluşturmalıyız. İkinci temel sorun ise eğitimdir. Bir kuşağı yok ettiğimizin kaç kişi farkında. Bize düşen görev bunları anlatmaktır. Eğer hiçbir anne ve baba okula gönderdiği çocuğunun eğitimden memnun değilse hepimiz bunu dillendirmelidir. Üçüncü sorun dış politika.Dördüncü sorun toplumsal barış. Hiç kimsenin kimliğinden ötürü ötekileştirilmesini istemiyoruz.

- (AK Parti Belediye Meclis Üyesi Selma Gökçen'in Hatay Valiliği önünde "Çocuklarım aç, işsizim" diyerek kendini yakarak intihar eden baba için 'ucuz siyasi manevra' demesi) Beşinci büyük sorunumuz ekonomi. Daha iki gün önce Hatay'da valilik binası önünde kendini yakan vatandaş. Çaresizliği kendisini yakarak soruna dikkat çekmek isteyen bir insanın yaşadığı drama insan olan hiçkimse kayıtsız kalamaz. Evlat nedir biliyor mu acaba, anne- baba nedir biliyor mu acaba? Hepimizin sonunda bir vicdan taşıdığını bilmemiz gerekiyor. Nasıl oldu da kendisini yakan bir vatandaşa karşı bu kadar kayıtsız kalabildik?

Onlarca kişi var bu şekilde davranan, açlığını-işsizliğini duyurmaya çalışan. Asıl soru şu: Bu sorunu nasıl çözeceğiz?