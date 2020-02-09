Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırıcıların, 2020 yılına ait asgari ücret tarifesi belirlendi.
Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 145-218 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 436-582 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 582-727 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 727-872 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda ise 872-1018 lira arasında ödeme yapılacak.
Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde 2-3 kişinin taraf olması durumunda 218-290 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 290-363 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 363-436 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda ise 436-508 lira arasında ücret ödenecek.
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