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16:58 09 Şubat 2020
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    Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei

    Çin İstanbul Başkonsolosu Cui: Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor

    DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (101)
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    Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri ve rakamları duyurdu. Kesinleşen vaka sayısının 33 bin 791 olduğunu belirten Cui, yarasa çorbasını içen bir Çinlinin çektiği videonun 2016’da Güney Pasifik’te çekildiğini söyleyerek, “Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor” dedi.

    Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili son rakamlarda belli oldu. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri ve rakamları açıkladı.

    ‘Kesin olarak hangi yabani hayvan olduğu tespit edilmedi’

    Yeni tip koronavirüs salgını hakkındaki gelişmelerin gündemdeki sıcaklığını halen koruduğunun altını çizen Cui, şunları kaydetti:

    “Bulaşıcı bir hastalık olduğu için herkes endişe ediyor. Bu sebepten dolayı sizlerle bu salgınla ilgili birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Salgına neden olan virüs, Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan Şehri’nde bulunan bir deniz ürünleri pazarında ortaya çıktı. Söz konusu virüs, yani yeni tip koronavirüsün gen dizisini araştırmalar sonucu tamamen tespit ettik ve Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaştık. Pazarda satılan deniz ürünleriyle alakası olmadığı tespit edilen bu virüs, pazarda yasadışı yollarla satılan yabani hayvanlarla alakalı olduğu düşünülüyor. Fakat henüz kesin olarak hangi yabani hayvan olduğu tespit edilmedi.” 

     ‘Yarasa çorbası videosu 2016 yılında çekilmiş bir videodur’

    Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, “Hatırlatmak isterim ki, sosyal medyada bu salgına yol açtığı iddia edilen yarasa çorbasını içen Çinli kadının çektiği o video, aslında 2016 yılında Güney Pasifik’te çekilmiş bir videodur. Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor” dedi ve ekledi: 

    Pangolin
    © REUTERS /
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    “Virüs tespit edildikten sonra, virüs teşhisi için testler geliştirildi ve büyük oranda üretilmeye başlandı. Bunun üzerine, sağlık kurumları hızlı ve başarılı bir şekilde bu virüsten etkilenmiş hastaları teşhis edebilecek konuma geldi. SARS ile mücadele deneyiminden istifade edilerek, ilgili mevcut ilaçlar ile tedavi yöntemi belirlendi. Şu ana kadar beşinci versiyonu olarak geliştirilen bu tedavi yöntemi içinde, durumu kritik ve ağır olan hastalar, durumu ağır olan hastalar ve durumu ağır olmayan hastalara farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Vuhan’da 10 gün içerisinde toplam 2500 yataklı 2 özel hastane yapıldı ve akabinde hizmete girdi. 2 gün içerisinde 10 bin yataklı, 11 tane kabin hastaneye dönüştürüldü. Ayrıca 11 milyon nüfuslu Vuhan Şehri’nde tecrit uygulanıyor. Çin’deki diğer eyaletlerde de I. derece acil durum ilan edilerek, Vuhan’ı ziyaret etmiş olan herkes tek tek araştırılıyor, onların Vuhan sonrasında temasta bulundukları tüm kişiler tespit ediliyor ve birçok farklı tedbir alınıyor.”

    ‘Kesinleşen vaka sayısı 33 bin 791’

    A member of staff outside the Shanghai Disney Resort in Shanghai, China
    © REUTERS / ALY SONG
    Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle ölümler 618'e yükseldi
    Koronavirüs ile ilgili son rakamları da paylaşan Başkonsolos Cui Wei, şöyle konuştu:

    “Böyle eşi benzeri görülmemiş tedbirler uygulanmaya başlayalı iki hafta oldu ve iyi neticeler de elde edilmeye başlandı. İlk olarak, hasta ve şüpheli vakalar tespit edildi. Pekin saatiyle 9 Şubat saat 00.00'a kadar, Çin’de mevcut kesinleşen vaka sayısı 33 bin 791, şüpheli vaka sayısı 28 bin 942’dir. Bizi mutlu eden haberler ise, yeni tespit edilen hasta sayısı ve şüpheli vaka sayısı her geçen gün azalmasıdır. Ayrıca, iyileşip taburcu olanların sayısı da hızla artıyor. Aynı zamanda, kesinleşen vakaların çoğu Hubey Eyaleti’nde, diğer eyaletlerdeki kesinleşen vaka sayısı ve ölü sayısı Hubey’e göre çok daha düşük bir seviyede seyrediyor. Son olarak da bu virüs Çin’e nazaran diğer ülkeleri daha az etkiledi, şimdiye kadar 24 ülkede 302 vaka tespit edildi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Bu virüsün özelliği, yüksek oranda bulaşıcı fakat öldürücü etkisi düşük olmasıdır. Şu an bu virüsün öldürücü etkisi yüzde 2.1 oranındadır. Hayatını kaybedenlerin çoğu yaşlı, alt hastalıkları bulunan, hassasiyeti yüksek ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Öldürücü etkilere baktığımızda, SARS yüzde 10, H1N1 yüzde 17.4 ve MERS yüzde 34.4 oranında idi.

    ‘Virüs doğadan kaynaklanıyor, şu an küresel salgın formatında değil’

    Bazı Türk arkadaşlardan bu virüsün bir biyolojik silah olduğuna dair endişelerini duydum ama bu virüs doğadan kaynaklanıyor. DSÖ Genel Direktörü salgını uluslararası acil durum olarak ilan etmesine rağmen, seyahat veya ticari kısıtlamaların uygulanmasına katılmadığını hatta karşı çıktığını defalarca dile getirdi. DSÖ uzmanlara göre, yeni tip koronavirüs salgını, şu an küresel salgın formatında değil, sadece birkaç kaynak noktasında yer alıyor ve grup şeklinde bulaşıyor. Ayrıca gözlendiğine göre bu virüs hiçbir mutasyona da uğramadı. Tüm bunlar olurken, bazı ülkeler aşırı tepkileriyle kaosa neden oldu. Kamunun gerçekleri öğrenmesi karıştırıldı ve daha da panik olmalarına sebep olundu.”

    ‘Panik ve rivayetler virüsten daha korkunç’

    Koronavirüs- Maske
    © REUTERS / ALY SONG
    İstanbul'daki Çinliler: Biz Çinliyiz diye hasta değiliz, lütfen bizden korkmayın
    Panik ve rivayetlerin virüsten daha korkunç olduğuna dikkat çeken Başkonsolos Cui, “1999’daki Marmara Depremi’nin hemen ardından, Pekin'de Çin Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevim esnasında, uzun ve aralıksız mesai saatleri harcayarak, Türkiye’ye yardım malzemeleri ve arama kurtarma timlerini göndermek için istişarelerde bulunmuştum. İki halk dayanışma içinde bu zorluğu birlikte aştı. Bugün de İstanbul’da salgın ile ilgili çalışmalar esnasında, Türkiye’nin büyük desteğini gördüm. İnanıyorum ki, Çin’in tıbbı ve güçlü yöntemlerinin yanında, sizin de desteğiniz ile bu virüsün üstesinden geleceğiz.  Virüs o kadar korkunç değil, virüsü tespit ettik, hastaları da taburcu etmeye başladık. Asıl dikkat etmemiz gereken, panik ve rivayetler virüsten daha korkunç. Herkesin, bu salgına karşı soğukkanlı olmasını ve mantık çerçevesinde bakmasını ve davranmasını rica ediyorum. Çin İstanbul Başkonsolosluğu, son gelişmeler ile hepinizi haberdar etmeye devam edecektir” diye konuştu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (101)

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    Etiketler:
    Virüs, Salgın, Vuhan, Yarasa, Koronavirüs, Cui Wei, Çin
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