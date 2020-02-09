Çin İstanbul Başkonsolosu Cui: Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili son rakamlarda belli oldu. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri ve rakamları açıkladı.
‘Kesin olarak hangi yabani hayvan olduğu tespit edilmedi’
Yeni tip koronavirüs salgını hakkındaki gelişmelerin gündemdeki sıcaklığını halen koruduğunun altını çizen Cui, şunları kaydetti:
“Bulaşıcı bir hastalık olduğu için herkes endişe ediyor. Bu sebepten dolayı sizlerle bu salgınla ilgili birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Salgına neden olan virüs, Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan Şehri’nde bulunan bir deniz ürünleri pazarında ortaya çıktı. Söz konusu virüs, yani yeni tip koronavirüsün gen dizisini araştırmalar sonucu tamamen tespit ettik ve Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaştık. Pazarda satılan deniz ürünleriyle alakası olmadığı tespit edilen bu virüs, pazarda yasadışı yollarla satılan yabani hayvanlarla alakalı olduğu düşünülüyor. Fakat henüz kesin olarak hangi yabani hayvan olduğu tespit edilmedi.”
‘Yarasa çorbası videosu 2016 yılında çekilmiş bir videodur’
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, “Hatırlatmak isterim ki, sosyal medyada bu salgına yol açtığı iddia edilen yarasa çorbasını içen Çinli kadının çektiği o video, aslında 2016 yılında Güney Pasifik’te çekilmiş bir videodur. Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor” dedi ve ekledi:
‘Kesinleşen vaka sayısı 33 bin 791’
“Böyle eşi benzeri görülmemiş tedbirler uygulanmaya başlayalı iki hafta oldu ve iyi neticeler de elde edilmeye başlandı. İlk olarak, hasta ve şüpheli vakalar tespit edildi. Pekin saatiyle 9 Şubat saat 00.00'a kadar, Çin’de mevcut kesinleşen vaka sayısı 33 bin 791, şüpheli vaka sayısı 28 bin 942’dir. Bizi mutlu eden haberler ise, yeni tespit edilen hasta sayısı ve şüpheli vaka sayısı her geçen gün azalmasıdır. Ayrıca, iyileşip taburcu olanların sayısı da hızla artıyor. Aynı zamanda, kesinleşen vakaların çoğu Hubey Eyaleti’nde, diğer eyaletlerdeki kesinleşen vaka sayısı ve ölü sayısı Hubey’e göre çok daha düşük bir seviyede seyrediyor. Son olarak da bu virüs Çin’e nazaran diğer ülkeleri daha az etkiledi, şimdiye kadar 24 ülkede 302 vaka tespit edildi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Bu virüsün özelliği, yüksek oranda bulaşıcı fakat öldürücü etkisi düşük olmasıdır. Şu an bu virüsün öldürücü etkisi yüzde 2.1 oranındadır. Hayatını kaybedenlerin çoğu yaşlı, alt hastalıkları bulunan, hassasiyeti yüksek ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Öldürücü etkilere baktığımızda, SARS yüzde 10, H1N1 yüzde 17.4 ve MERS yüzde 34.4 oranında idi.
‘Virüs doğadan kaynaklanıyor, şu an küresel salgın formatında değil’
Bazı Türk arkadaşlardan bu virüsün bir biyolojik silah olduğuna dair endişelerini duydum ama bu virüs doğadan kaynaklanıyor. DSÖ Genel Direktörü salgını uluslararası acil durum olarak ilan etmesine rağmen, seyahat veya ticari kısıtlamaların uygulanmasına katılmadığını hatta karşı çıktığını defalarca dile getirdi. DSÖ uzmanlara göre, yeni tip koronavirüs salgını, şu an küresel salgın formatında değil, sadece birkaç kaynak noktasında yer alıyor ve grup şeklinde bulaşıyor. Ayrıca gözlendiğine göre bu virüs hiçbir mutasyona da uğramadı. Tüm bunlar olurken, bazı ülkeler aşırı tepkileriyle kaosa neden oldu. Kamunun gerçekleri öğrenmesi karıştırıldı ve daha da panik olmalarına sebep olundu.”
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