Trabzon, Rize ve Erzincan için çığ uyarısı

Trabzon'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Trabzon Valiliği'nden çığ uyarısı geldi. Rize ve Erzincan Valiliği de vatandaşlara çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.

Rize'de çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son bilgiye göre, Rize için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Kentin yüksek kesimlerinde, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, çığ tehlikesi 14 Şubat Cuma gününe kadar devam edeceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların yüksek kesimlere, yaylalara ve mezralara seyahat etmemeleri istenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, gerekli durumlarda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, zorunlu hallerde ise mutlaka kış lastiği bulunan araçlarla trafiğe çıkılması, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."

Erzincan Valiliği'nce de meteorolojik uyarı yayımlanarak çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Meteorolojik uyarıda şu bilgilere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 09 Şubat 2020 günü saat 11.00 ile 14 Şubat 2020 günü saat 17.00'a kadar ilimiz genelindeki dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Bu kapsamda dik eğime sahip yüksek kesimler ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan olası muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."