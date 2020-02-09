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23:03 09 Şubat 2020
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    Kar yağışı

    Türkiye genelinde 30 ilde okullar yarın tatil edildi

    © AA /
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    Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye genelindeki 30 ilde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi. Bazı illerde ise okullar pazartesi ve salı günü tatil edildi. Erciyes Üniversitesi bir gün, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ise 2 gün eğitime ara verildiğini açıkladı.

    Bu akşam saat 22.00 itibariyle Van ile Karabük, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kars il genelinde okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

    Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçeleri, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de eğitime ara verildi.

    Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda da eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

    Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde eğitime ara verildi. Felahiye ve Özvatan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

    İstanbul'da şiddetli sağanak
    © AA / İsa Terli
    Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı

    Öte yandan aşırı soğuk hava ve buzlanma beklentisi nedeniyle Erciyes Üniversitesi'nde de eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirildi.

    İki ilde tatil iki gün

    Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

    Rize Valisi Kemal Çeber de merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle 2 gün ara verildiğini bildirdi. Kentteki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde de eğitime iki gün süreyle ara verildi.

    Yurt genelinde bazı illerdeki ilçelerde de olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı alındı.
    Batman'ın Sason ilçesi ile Siirt'in Eruh ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi.

    Kastamonu'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde taşımalı eğitim yapan okullar ile 17 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu.

    Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullar tatil edildi.

    Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, birinde taşımalı eğitim olmak üzere 13 ilçede eğitime ara verildi.

    Bursa'da da Büyükorhan ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

    Sinop'un Boyabat ilçesi ile Tokat'ın Başçiftlik ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.

    Etiketler:
    Türkiye, Eğitim, kar tatili, Kar
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