BDDK ve Merkez Bankası banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü

6 ile 67 TL arasında olan bin TL altındaki EFT ücreti 1 ila 5 TL arasına çekildi
Bin TL ile 50 bin TL arasındaki tutarda EFT ücreti 2 TL ile 10 TL arasında olacak
Yapılan düzenlemeye göre, 6 ile 67 TL arasında olan bin TL altındaki EFT ücreti 1 ila 5 TL arasına çekildi. Bin TL ile 50 bin TL arasındaki tutarda EFT ücreti ise 2 TL ile 10 TL arasında olacak
6 ile 67 TL arasında olan bin TL altındaki EFT ücreti 1 ila 5 TL arasına çekildi
Bin TL ile 50 bin TL arasındaki tutarda EFT ücreti 2 TL ile 10 TL arasında olacak
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