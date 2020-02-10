Halkevleri İstanbul'daki ulaşım zammına karşı toplanıyor

Halkevleri İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zamların geri alınması için bu akşam saat 19.00'da Mecidiyeköy metrobüs durağında toplanma kararı aldı.

Halkevleri İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 35 oranındaki zamma karşı toplanma kararı aldı.

Twitter hesabından yapılan duyuruda Halkevleri tarafından bu akşam 19.00’da Mecidiyeköy metrobüs durağında buluşma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda "İstanbul'da ulaşıma gelen %35'lik zam geri alınsın demek için 10 Şubat pazartesi günü 19.00'da Mecidiyeköy metrobüs durağındayız" denildi.

#UlaşımHaktır! İstanbul'da ulaşıma gelen %35'lik zam geri alınsın demek için 10 Şubat pazartesi günü 19.00'da Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndayız. pic.twitter.com/s6nBRe4iLb — Halkevleri (@Halkevleri) February 9, 2020

Konuyla ilgili bir diğer paylaşımda ise şu ifade kullanıldı:

"Halkın %35 zammı kaldıracak ekonomik gücü kalmamıştır. İBB’nin yapması gereken ulaşım maliyetlerini nasıl sübvanse edeceğine dair çalışmalar yaparak, halka bu hakkı ücretsiz olarak vermenin yollarını bulmaktır."