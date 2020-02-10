Ahmet Hakan'dan 'Kudüs Buluşması' yorumu: Ben sevdim bu buluşmayı, hem de çok sevdim, siz de sevin bence

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Saadet Partisi öncülüğünde düzenlenen 'Büyük Kudüs Mitingi'ni değerlendirdi.
"Türkiye'de iktidar, Filistin ve Kudüs konusunda duyarlı. Muhalefet de duyarlı" diyen Hakan, Kudüs meselesinde Türkiye'de 'iktidar ve muhalefetin topyekun duyarlı olduğunu' belirtti.
Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"Saadet Partisi’nin düzenlediği dünkü 'Büyük Kudüs Mitingi' gösterdi ki...
Mitinge katılan isimlere bakalım:
- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu...
- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu...
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...
- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal...
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu...
Bu buluşmanın sembolik anlamı şudur:
Türkiye, iktidarıyla muhalefetiyle topyekûn...
- Filistin’in yanındadır.
- Kudüs’e sahip çıkmaktadır.
- “Barış planı” denilen tepeden tırnağa haksızlık planına karşıdır.
Ben sevdim bu buluşmayı, hem de çok sevdim.
Gündelik siyasi tartışmaları, çekişmeleri, gerginlikleri, polemikleri falan bir tarafa bırakıp...
Siz de sevin bence.
- Kudüs için sevin!
- Filistin için sevin!"
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