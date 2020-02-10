Yavuz: 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözünü CHP'liler üretti, ispat etsinler istifa edeceğim

AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı’nın düzenlemiş olduğu ‘Teşkilat Buluşması’ programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da katıldı. Programda konuşan Yavuz, 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözünü CHP'liler üretti, yok böyle bir söz. Birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir restoranda düzenlenen, AK Parti teşkilatının dünden bugüne teşkilatta görev almış isimlerinin katıldığı 'Teşkilat Buluşması' programına katıldı.

Programda konuşan Yavuz, Kendisine atfedilen "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" sözünü CHP’lilerin ürettiğini, böyle bir sözün olmadığını iddia etti.

'İspat edildiği takdirde istifa edeceğini' de belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Ne oluyor bilmiyorum hani bana atfedilen meşhur bir söz var ya; hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu diye. Bunu da CHP’liler üretti, ben ses çıkartmıyorum diye bakmayın. Burada da söylüyorum eğer benim böyle bir sözüm varsa, gocunduğum için söylemiyorum çok da hoşuma gidiyor ve gıda da alıyorum açıkçası. Çünkü bunlarla uğraşsınlar yani sakız lazım, biz de işimizi yapalım. Ama bunu kendileri ürettiler, yok böyle bir söz. Bana birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim. Ama eğer CHP ispat edemeyecek ise ve istifa edeceklerse onlardan bir tane ayakta kalmaz, hepsi düşmüş olur."