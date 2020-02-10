MEB planlıyor: 18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

TBMM Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu’nda çocuklarda karşılaşılan obeziteye ilişkin istatistikler değerlendirilirken, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, okul yemeği programının okullarda ivedilikle başlatılması gerektiğini kaydetti.
Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre ABD’de 1946’dan beri okul yemeği programı uygulandığını ve geçen yıl 30 milyon çocuğun bu hizmetten yararlandığını dile getiren Yardım, “Hatta Amerikalılar, kahvaltı programına ve okullar kapanınca aç kalan çocuklar var diye yaz okulu yemeği programlarına başladılar” dedi.
İngiltere’nin de 1920’den beri okul yemeği verdiğini anımsatan Yardım, AB’deki tek tedrisatı olan ülkelerde okul yemeği programı olduğunu kaydetti.
‘Fizibilitesini yaptık’
Üç çeşit yemek
Okul yemeği programının çocuklarda obezitenin engellenmesinde kritik etki yaratacağına değinen Yardım, okul yemeği programında üç çeşit yemeğe göre planlama yapıldığını belirterek şöyle devam etti:
Haftada 3 gün süt dağıtıldı
Okul sütü programı ile ilkokullarda ve anaokullarında altı milyon öğrenciye haftada üç gün süt dağıtıldı. Okullarda kuru üzüm dağıtımı programı ile yaklaşık 6 milyon öğrenciye salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün 25’er gramlık paketler halinde kuru üzüm dağıtıldı.
MEB: Tedrici bir geçiş olacak
“18.5 milyon öğrencimiz var. Bunlardan 1 milyon 250 bini taşıma kapsamındaki öğrenciler. Onlara zaten yemek veriyoruz, dört çeşit olmak üzere, önemli bir olgunluğa da ulaştı bu. Bunun dışında yemek yemeyen öğrencilerimizin de, Okul Yemeği Programı kapsamında tedrici bir geçiş söz konusu olacak; o da bu yılki bütçeyle ilgili bir sorun çözülürse inşallah bu yıl 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi’ne yetişecek.”
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