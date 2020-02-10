Artvin'de deniz üzerinden gelen kar fırtınası görüntülendi

Kar yağışının yoğun görüldüğü yerlerden biri de Artvin'in Hopa ilçesi olurken, Hopa'ya deniz üzerinden gelen kar fırtınası adım adım görüntülendi.

Artvin'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

🔵Meteoroloji, deniz üzerinden gelen kar fırtınasının görüntüsünü paylaştı



👇Artvin'in Hopa ilçesinde deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. pic.twitter.com/6y5tBwHCo0 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) February 10, 2020

Hopa'da denizden gelen kar fırtınası da cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde deniz üzerinden gelen kar fırtınası şehir merkezine doğru ilerliyor.