İBB'de Bisiklet Şefliği birimi kuruldu

Hürriyet'ten Fatma Aksu haberine göre İBB, İstanbul trafiğinde bisiklet kullanırken karşılaşılan sorunlara çözüm bulunması amacıyla Bisiklet Şefliği birimini kurdu.

Birimin başına 12 yıldır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nde şehir planlamacısı olarak çalışan Rukiye Demir getirildi. Demir'e göre, İstanbul trafiğinde bisiklet kullanırken karşılaşılan sorunlar güzergâha göre değişiklik gösteriyor.

3 yıldır, iki yaka arasında işe bisikletiyle giden Demirci bisikletli ulaşım farkındalığının arttırılması gerektiğini belirterek "Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanan biri olduğum ve bisikletli ulaşımın sorunlarına hâkim olduğum için karar verici ve yönlendirici bir pozisyonda olmak istedim" ifadelerini kullandı.