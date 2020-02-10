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14:17 10 Şubat 2020
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    Rize’nin Çayeli ilçesinde Muhtar Yaşar Taş, kar nedeniyle kapanan köy yollarını, aracının önüne taktığı kar küreme tarağı ile açıyor.

    Rizeli muhtar, kapanan karlı köy yollarını kendi aracıyla açıyor

    © İHA / KUBİLAY ATEŞ-AW931931
    Türkiye
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    Rize’nin Çayeli ilçesinde muhtar Yaşar Taş, kar nedeniyle kapanan köy yollarını, aracının önüne taktığı kar küreme tarağı ile açıyor.

    Çayeli ilçesine bağlı Latifli Köyü muhtarı Yaşar Taş, Meteorolojinin Doğu Karadeniz Bölgesini etkisi altına alacak olan kar yağışı uyarısının ardından, aracının önüne kar küreme tarağı taktı. Asıl mesleği demircilik olan muhtar Taş, bölgede etkili olan kar yağışının ardından Latifli ve çevre köylerde karla kapanan yolları açma çalışması gerçekleştirdi.

    Latifli Köyü’nde kar kalınlığı yaklaşık bir metreyi geçerken, köylüler gıda ve ihtiyaçlarını muhtara ileterek, aracıyla ulaştırmalarını rica ediyor.

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    Devletin imkanlarının yeterli olmadığı yerlerde karlı yolları açtıklarını ifade eden muhtar Yaşar Taş, bölgedeki hastaların aciliyet durumunda rahatlıkla ulaşım sağlamalarını amaçlıyor.

    'Devletimizin imkanlarının yeterli olmadığı yerlerde yardımcı oluyoruz'

    Muhtar Taş, yaptığı açıklamada "Rize genelinde kar yağışının etkili olacağından dolayı bizde aracımızın ön tarafına tarak yaptık. Köyümüzün ana yollarını açmış bulunuyoruz. Alt mevkiler ve yan yollarda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda açtığımız yol yaklaşık 20 haneye ulaşım sağlıyor. Devletimizin imkanlarının yeterli olmadığı yerlerde bu şekilde yardımcı oluyoruz. Bölgemizde hastalarımız var ama şu anda aciliyeti olan kimse yok. Kendi imkanlarımızla onlara yardımcı oluyoruz" dedi.

    Rizeli muhtar Yaşar Taş, aracının önüne taktığı kar küreme tarağı ile kapanan köy yollarını trafiğe açıyor
    © İHA / KUBİLAY ATEŞ-AW931931
    Rizeli muhtar Yaşar Taş, aracının önüne taktığı kar küreme tarağı ile kapanan köy yollarını trafiğe açıyor

     

    'Eğimli bölgelerde biraz zorlanıyorum'

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    Demir işleriyle uğraştığını ifade eden muhtar Taş, iş makinelerindeki sistemi örnek aldığını belirtti. Taş "Arazi aracımın önüne kar yığını geliyordu. Aklıma böyle bir şey geldi ve demir işleriyle uğraştığım için aracımın önüne kar küreme tarağı koydum. İş makinelerinde bulunuyor, karı kenara sürünce tekerlekler de rahat gidiyor. Eğimli bölgelerde biraz zorlanıyorum ama düz yollarda rahatlıkla ilerleyebiliyorum" diye konuştu.

    Köy sakinlerinden Ali Faik Taş ise yaptığı açıklamada muhtara teşekkür ederek "Muhtarımız sağ olsun ihtiyaçlarımıza koşuyor. Bağlantı yollarında hastalarımız var. Muhtarımız bize ekmek getiriyordu ancak yolumuz kapalı. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Devletimizin imkanları belli, Rize ilindeki makine sayısı da belli. Muhtarımız böyle bir tarak yapmış kendine ve bu şekilde köyümüzdeki yolları açıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sorun olmadan önlemini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    kürek, Kar, Yaşar Taş, Muhtar, Çayeli, Rize
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