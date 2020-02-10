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14:17 10 Şubat 2020
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    Erhan Güleryüz beraat etti

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    Ayna’nın solisti Erhan Güleryüz, geçen yıl İğneada’da verdiği konserde söylediği sözler nedeni ile yargılandığı davada beraat etti. 1 yıla kadar hapsi istenen Güleryüz, ‘halkın bir kesimini aşağılamakla’ suçlanıyordu.

    Sanatçı Erhan Güleryüz, geçen 30 Ağustos akşamı Kırklareli İğneada’da bir konser verdi. Güleryüz, konser arasında dinleyicilere kısa bir konuşma yaptı. “Bugün çok değerli bir gün, 30 Ağustos” diyerek sözlerine başlayan Güleryüz, “Gazi Mustafa Kemal Paşa, çarığı olmayan bir orduyla üstelik yalvardığı imamların ‘biz imamız, orduya gelmeyiz’ diyen insanların yüzde 50’sinin kaçtığı bir durumda, bir dünyada, bize cennet vatanı bıraktı” dedi.

    Cuma hutbesinde Atatürk’ün adının anılmadığını söyleyen Güleryüz “Şu anda onun adını söylemekten imtina eden, çekinen Diyanet İşleri’ne de benden vay be… Siz kimsiniz, Gazi Mareşal Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın adını söylemekten çekiniyorsunuz. Allah size zaten vermiş belasını. Politik bir şey söylemek istemiyordum ama ağrıma gitti. Ben bundan utanıyorum kardeşim” ifadesini kullandı.

    'Sözlerim eleştiri amaçlı'

    Hürriyet'in haberine göre Güleryüz’ün bu sözleri, jandarmaya ihbar edildi. Gelen ihbar sonrası savcılık soruşturma başlattı. İfadesi alınan Güleryüz, söylediği sözlerin toplumun bir kesimine yönelik olmadığını kaydederek “Ben Kurtuluş Savaşı döneminde dindar geçinen ve ancak sarığın, cübbenin arkasına sığınarak milli mücadelenin akamete uğraması için çaba gösterenler olduğunu, buna ve onlarca ihanete, yokluğa, yoksunluğa rağmen Kurtuluş Savaşı’nı zafere kavuşturan Atatürk’ü bugün bazı kuruluşların anmaktan çekindiğini, bunun doğru olmadığını söyledim... Bu söylediklerim açısından herhangi bir suretle suç kastı bulunmuyor. Sadece 30 Ağustos anmalarında Atatürk’ü hatırlamayan kişi ve kuruluşlara eleştiri mahiyetindedir” diye konuştu.

    'Toplumun herhangi bir kesimine hakaret edilmediği ortada'

    Savcılık, Güleryüz hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan dava açtı. 6 aydan 1 yıla hapsi istenen Güleryüz geçen cuma hakim karşısına çıktı. Av. Hazal Algan Canseven ile birlikte duruşmaya katılan Güleryüz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini yineledi.

    Kırklareli’ne bağlı Demirköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Güleryüz için beraat kararı verildi. Karara ilişkin konuşan Güleryüz'ün avukatı Görkem Gökçe ise "Yerinde bir karar oldu. Müvekkilin orada söyledikleri gayet açık. Burada suç kastı olmadığı, toplumun herhangi bir kesimine hakaret edilmediği ortada" diye konuştu.

    Etiketler:
    Mustafa Kemal Atatürk, Dava, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Diyanet İşleri Bakanlığı, Beraat, Ayna, Erhan Güleryüz
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