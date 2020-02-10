Başörtülü kadınlara hakaret ettiği ileri sürülen Şişli, İBB'deki görevinden istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup başörtülü kadın çalışana hakaret ettiği ileri sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, 'hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından' istifa ettiği öğrenildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Şişli'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.