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17:19 10 Şubat 2020
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    Dut pekmezi

    Erzurum ile Adıyaman arasında 'dut pekmezi krizi'

    © DHA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan" şeklindeki açıklamasının ardından Erzumlular ve Adayamanlılar arasında 'pekmez krizi' başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Koronavirüse karşı nasıl önlem alıyorsunuz?' şeklindeki soruya "Bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabii bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan" yanıtını vermesinin ardından iki şehir arasında pekmez tartışmasını alevlendi. 

    Adıyamanlı pekmez üreticileri, dut pekmezinin Adıyaman'a özel olduğunu söyleyerken, Erzumlular ise kendilerine ait olduğunu belirtiyor. 

    'Cumhurbaşkanına Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezi vermişler'

    © AA / Mustafa Kamacı
    Selvi: AK Parti kulisleri dalgalandı, Adıyaman milletvekilleri 'Bizim pekmezler Erzurum'un hesabına yazılmış' dedi
    Adıyaman'da, sabahları çoğu insanın aç karnına bir kaşık dut pekmezi içtiğini belirten Şireci esnafı Ayhan Aşılan, "Adıyaman'ın dut pekmezi meşhurdur. Bizim burada olan dut pekmezi, Erzurum'a ait denilmiş öyle bir şey yok. Adıyaman'da çoğu insan sabahları aç karnına içer. Astıma, bronşite, virüse faydalıdır. Cumhurbaşkanına Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezi vermişler. Dut pekmezi dediğin zaman Adıyaman'ın Tut ilçesi akla gelir" dedi. 

    'Adıyaman'da tescillendi'

    Adını Tut ilçesinden aldığını ve dutun soğuk alanlarda yetişmediğini aktaran Adıyaman Şireciler ve Peynirciler Kalkınma Derneği Başkanlığı Ali Rıza Özçakmak, ise "Dut sıcak bölgede yetişir. Erzurum soğuk bölge olduğu için ne ağacı olur nede dutu olur. Adıyaman'ın Tut ilçesinde yetişen ve adını Tut'tan alan dut pekmezidir. Adıyaman'da satılan 'Dut' pekmezi yüzde 99 organiktir içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Ayrıca belki Cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş olabilir. Adıyaman'da tescillendi ve Türkiye'nin her tarafına satılıyor" diye konuştu.

    Erzurum'da dut değil hayvancılığın yaygın olduğunu anımsatan Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Dernek Başkanı Abdulkadir Babar da, "Erzurum'da hayvancılık vardır dut Erzurum'da yetişmez soğukta hiç yetişmez. Adıyaman sıcaktır. Dut sıcakta yetişir" diye konuştu. 

    'Erzurum'un tescilli 9 çoğrafik işaretinden biri'

    Öte yandan, Karnavas dut pekmezinin Erzurum'un tescilli 9 çoğrafik işaretinden biri olduğunu söyleyen Dadaşlar, "Dut pekmezi Erzurum’undur" diyerek, ilçeler için önemli bir katma değer olduğunun altını çizdi.

    1983 yılından itibaren işlettiği şarküteride dut pekmezi sattığını söyleyen Ahmet Konyalı, "Dut pekmezinin anavatanı Erzurum'dur. Kan yapıcı güç kaynağı ve astım gibi bazı hastalıklara iyi gelmektedir. Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Dut pekmezini çok sık tükettiğini söyleyen Erzurumlu Tekin Kırzıoğlu ise "Her sabah aç karnına birer tatlı kaşığı hem zinde hem de sıcak tutuyor. Erzurum'un yöresel muazzam bir besin maddesidir. Dut pekmezi Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Erzurum'a has bir üründür. Yazın toplanır, kaynatılır ve kışın da tüketilir" dedi.

    Etiketler:
    Adıyaman, Erzurum, Recep Tayyip Erdoğan, Dut pekmezi
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