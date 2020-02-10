Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun, kaybolmadan 1 hafta önce staj için gittiği anaokulunda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 37'nci günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ile jandarma arama-kurtarma ekipleri katılıyor.

Doku'nun kaybolmadan önce çekilen görüntülerine yenisi eklendi. Yeni görüntüde üniversiteli genç kadın, kaybolmadan 1 hafta önce staj için gittiği kent merkezindeki anaokulunda, öğrencileri eğlendirmek için oyunlar sergiliyor.