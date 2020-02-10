Erdoğan, Akar ile görüştü: Gündem İdlib

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 5 askerin hayatını kaybetmesinin ardından bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'in kuzeyindeki Taftanaz'da Suriye ordusu tarafından açılan ateş sonucu 5 askerin hayatını kaybettini, 5 askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dendi.

Bu yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde devam ediyor.