Yalova Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E, birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi ve telefonları açmadı. Bunun üzerine yapılan araştırmada şahsın belediyeye ait 1 milyon TL'nin üzerinde parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Belediye ekipleri Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

Arama başlatan emniyet ekipleri şüpheli R.E.'yi Denizli'de yakalayarak gözaltına aldı.

Belediye binasına baskın

Savcılıkta ve emniyette devam eden işlemlerin ardından bugün bir gelişme yaşandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalova Belediye binasına baskın yaptı. Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in odasında arama yapan ekipler, başkan yardımcısının bilgisayarlarına da el koyarak Halit Güleç'i gözaltına aldı.