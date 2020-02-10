Çelik: Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Karşı tarafa verilen zayiat katbekat fazladır. Silahlı kuvvetlerimiz gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermiştir" dedi.

Çelik, MYKY sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İdlib'in kuzeyindeki Taftanaz'da Suriye ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 5 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin 'gereken karşılığın kat be kat fazlasıyla verildiğini' belirten Çelik, "Burada Türkiye'nin kararlılığı tamdır. Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değildir" dedi.

Türkiye'nin bölgede 'yeni bir pozisyon almayacağının' da altını çizen Çelik, Türkiye'ye gelen Rus heyetle görüşmelerle ilgili ise "Gelen heyetle ilgili görüşmeler devam ediyor, henüz somut bir netice yok. Görüşmeler devam edecektir" ifadelerini kullandı.

​Çelik'in konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Rejimin sistemli şekilde saldırıları söz konusudur.

- Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Karşı tarafa verilen zaiyat katbekat fazladır.

- Burada Türkiye'nin kararlılığı tamdır. Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değildir.

- Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi.

'Türkiye yeni bir pozisyon almayacak'

- Soçi mutabakatıyla ortaya çıkan gözlem noktaları faaliyetine devam etmektedir. Saldırılara en güçlü şekilde cevap verilmektedir.

- Gözlem sahalarımıza yaklaşan ve ateş hattına giren rejim unsurları düşman unsurları olarak kabul ediliyor artık. Düşman unsurlarına ne yapılıyorsa o yapılacak. Bunu başlatan rejimdir.

- Kimsenin toprağında gözümüz olmadığını, amacımızın terörle mücadele olduğunu defalarca ifade ettik, bir kere daha ifade ediyoruz.

- Türkiye herhangi bir şekilde yeni bir pozisyon almayacak.

- (Sokakta donarak hayatını kaybeden vatandaşlar) Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığı zaman Valiliklerimize bildirilmesini istiyoruz.

- Sözde Libya ordusuna bağlı unsurlar ateşkesi ihlal etmeye devam ediyorlar. Masada ateşkes konuşulurken, bazı ülkelerin Hafter'e silah göndermeye devam etmesi buradaki siyasi çözüm arayışlarını baltalamaktadır. Biz buradan uyarımızı yapıyoruz. Dünya Suriye'deki kaos yüzünden tehditle karşı karşıya. Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmemesi gerekir.

'Rus heyetle görüşmelerde henüz somut bir netice yok'

Soru- Cevap:

- (Rusya ile görüşmeler) Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le görüşmesi her zaman mümkündür. Bizden de onlardan da talep olabiliyor. Gelen heyetle ilgili görüşmeler devam ediyor, henüz somut bir netice yok. Görüşmeler devam edecektir. Rejim saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır. Rejim bu ihlalleri yaparken terörle mücadeleden bahsediyor ama asıl yaptığı terördür.

- (Yenikapı'daki Kudüs mitingi) Kudüs meselesindeki tezlerimizi savunmak için 24 saat çalışma yürütüyoruz. Gerek Golan Tepeleri gerek İsrail'in başkentinin Kudüs'e taşınması ile ilgili kararlarla Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşmektedir. Bu konuda her destek kıymetlidir. Biz kendi çalışmalarımızı yürütüyoruz.

- (NATO'nun 5. maddesi) 5. maddeyle ilgili özel bir değerlendirmem yok. Ancak NATO'nun teröre karşı Türkiye'nin yanında durmasını bekliyoruz. NATO doğası gereği Türkiye ile dayanışma içinde olmalı.

- (Mustafa Akıncı'nın açıklamaları) Son derece üzüntü verici bir durum.Yapılan açıklamalrın her birince Türkiye Cumhuriyeti tarafını rencide etmeye yönelik. Rum gazetelerine sevinç manşetleri attıran bir açıklama oldu. KKTC Cumhurbaşkanının en son yapması gereken şey Türkiye ile karşı karşıya gelmektir. Bir takım tuzak katmanları kurarak konuşmaya devam ediyor.

- Bu çok büyük bir güven sorunu oluşturmaktadır.