Kedi, uykuda olan sahibini ısırarak yangından kurtardı

Chelyabinsk online portalının haberine göre Lyoşa lakaplı kedi, dairede çıkan yangını haber vermek için 79 yaşındaki sahibini önce miyavlayarak uyandırmaya çalıştı, işe yaramayınca boynundan ısırarak ölümden kurtardı.

В Челябинске кот спас хозяйку во время пожараhttps://t.co/r2rlFLxC9i pic.twitter.com/5vHcNnCQRR — РИА Новости (@rianru) February 10, 2020

Emekli kadının arkadaşının aktardığına göre 4 Şubat gecesi dairede kısa devre sonucu yangın çıktı. Biriken zehirli gazların etkisiyle ağır uykuya dalan kadının yardımına kedisi koştu. Önce miyavlayarak ve patisiyle dokunarak sahibini uyandırmaya çalışan kedi, başarılı olamayınca kadını boynundan ısırdı.

Isırıktan uyanan yaşlı kadın, mutfakta buzdolabının ve ocağın yandığını ve tüm daireyi dumanların sardığını gördü. Hemen komşularına giden kadın Acil Durumlar Bakanlığı görevlilerine durumu bildirdi.

İhbar yapıldıktan 5 dakika sonra olay yerine ulaşan kurtarıcılar, alevleri hızlı bir şekilde söndürmeyi başardı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangının elektrikli aletlerin yanlış kullanımından kaynaklandığı, dairede bir priz ve buzdolabının yandığını, ayrıca duvar ve tavanda 15 metrekarelik hasar oluştuğu kaydedildi.