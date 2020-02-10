MetroPOLL Araştırma'dan seçim anketi

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin "Türkiye'nin Nabzı Ocak 2020" başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin yüzde 40, CHP'nin yüzde 25.5 , HDP'nin yüzde 12.1, MHP'nin ise yüzde 10.1 oy aldığı görülüyor. Gelecek Partisi 1.2 oy alırken Ali Babacan'ın kurmayı planladığı parti ise 0.8 oy alıyor.

Metropoll Araştırma Şirketi’nin ‘Türkiye’nin Nabzı Ocak 2020’ başlıklı araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada “Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Siyasi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlara göre AK Parti oylarının gerilediği, CHP oylarının arttığı, İYİ Parti’nin ise barajı aşamadığı görüldü.

Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldığında araştırmaya katılanların yüzde 40’ı AK Parti’ye, yüzde 25,5’i CHP’ye, yüzde 12,1 HDP’ye, yüzde 10,1’i MHP’ye, yüzde 8,3’ü İYİ Parti’ye, yüzde 1,2’si SP’ye, yüzde 1,2’si Gelecek Partisi’ne, yüzde 0,8’i Ali Babacan’ın partisine ve yüzde 0,8’i de diğer partilere oy vereceğini belirtti.

Türkiye'nin Nabzı Ocak 2020: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Siyasi Partiye Oy Verirsiniz? #MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/lZpq20Ggnn — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) February 10, 2020

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