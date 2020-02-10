Çavuşoğlu: Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerlerinebaşsağılığı dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'a gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyareti kapsamında, başkent Podgorica yakınlarındaki Mehmed Fatih Medresesi'nde Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile görüştü.

Çavuşoğlu, Karadağ'a gelmeden önce görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da selamlarını ileterek, "Bugün 5 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Geçen saatlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyindeki Taftanaz'da Suriye ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin yaralandığını duyurmuştu.