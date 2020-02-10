Eski Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Rusya Diplomasi Çalışanları Günü’nde Ankara’da anıldı

Rusya Diplomasi Çalışanları Günü dolayısıyla Ankara’da bir araya gelen Rus diplomatik temsilcilik çalışanları, 19 Aralık 2016’da Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u törenle andı.

Etkinliğe Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Rus askeri ataşeliği, konsolosluğu, ticaret temsilciliği ve Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Federal Ajansı'nın Türkiye temsilciliği (Rossotrudniçestvo) çalışanları ile BDT ülkelerinin büyükelçileri ve Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri katıldı.

По случаю #ДеньДипломата почтили память Посла,Героя России А.Г.Карлова, трагически погибшего в Анкаре 19 декабря 2016 г. #ПамятиДипломатов



Diplomat Günü vesilesiyle 19 Aralık 2016’da Ankara’da terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey #Karlov büstüne çiçek koyduk pic.twitter.com/iSXreDugxN — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 10, 2020

Anma töreninin ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği okulunun öğrencileri konuklar için gösteri düzenledi, Rus politikacı ve diplomat Yevgeniy Primakov’un ‘Her şeye kesin olarak karar verdim’ adlı şiirini okudu.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, yaptığı konuşmada, “Birçok çalışanımızın şu anda görevde, kiminin görüşme halinde, kimininse yolda olduğunu hatırlatmak isterim. Bu nedenle bugün burada toplanan herkesi, meslektaşlarımızı, BDT ülkelerinin büyükelçilerini, arkadaşlık ettiğimiz ve bugünün onların da mesleki bayramı olduğuna inandığımız için tebrik ediyoruz, çünkü hepimiz aynı kökenden geliyoruz. Bugün burada temsilcileri bulunan Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan meslektaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımızın görev başında olduklarını hatırlayarak, şu anda aramızda olmayanları da kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rus Büyükelçilik okulunun öğrencileri, elçilik müşaviri ve kültür konularından sorumlu ataşe Aleksandr Sotniçenko eşliğinde Ankara’daki Türk-Rus Dostluk Evi'nde bulunan Andrey Karlov anıtına çiçekler bırakmıştı.