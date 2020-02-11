Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Malatya'nın Pütürge ilçesinde 01:04'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 01:04'te Malatya Pütürge'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

​AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise Malatya'nın Kale ilçesinde saat 01.04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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