Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 01:04'te Malatya Pütürge'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 10, 2020
ORMELI-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/8ei0InEADq
11.02.2020, 01:04:08 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise Malatya'nın Kale ilçesinde saat 01.04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Kale (Malatya)
Tarih-Saat : 11.02.2020, 01:04:10 TSİ
Enlem : 38.3500 N
Boylam : 38.8805 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/GZ2slaCv4M@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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