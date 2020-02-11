Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.46'da Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14,7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 178 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2020
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Akdeniz, 75.13 km.Dodecanese (Yunanistan), 174.78 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 11.02.2020, 01:46:46 TSİ
Enlem : 34.9848 N
Boylam : 27.8026 E
Derinlik : 7.93 km
Detay : https://t.co/kMOdrxWPz7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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